В Исетском округе тушили возгорание зерносушилки
Четыре техногенных пожара зафиксировано в Тюменской области за прошедшие сутки. На ликвидацию последствий ДТП региональные подразделения МЧС России привлекались девять раз, помощь населению оказана девять раз, сообщают в ведомстве.
18 октября около 7 часов поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в поселке Торгили по ул. Лесная Нижнетавдинского округа. Огонь ликвидирован на площади 18 квадратных метров. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.
Около 13 часов произошло возгорание жилого дома в тюменском СНТ "Радуга" на улице Малиновая. Огонь ликвидирован на площади 50 кв.м. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.
Ближе к 16 часам загорелась зерносушилка в Исетском округе, в поселке Зерновой, на улице Рабочая. Огонь ликвидирован на площади 3 кв.м. Предварительная причина – тёплое возгорании веществ и материалов.
Почти в 22 часа поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в Заводоуковском округе, в селе Колесниково, на улице Школьная. Огонь ликвидирован на площади 2 кв.м.
Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печи.