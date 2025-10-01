Тюменцы могут выбрать, куда направить доход от туристического налога

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Введение нового вида налога - туристического - позволит увеличить бюджет Тюмени на 45 млн рублей уже в 2026 году. На что планируется направить эти средства, рассказал глава города Максим Афанасьев в своих соцсетях.

"Тема туристического налога активно обсуждается в Тюмени и скоро будет вынесена на заседание городской думы. Он будет включен в стоимость проживания в гостиницах, базах отдыха, кемпингах и санаториях. Владельцы обязаны будут уплачивать налог ежеквартально", - пояснил мэр.

Среди направлений, на которые может пойти новый налоговый доход, - озеленение городских пространств, установка арт-объектов и малых архитектурных форм, монтаж подсветки зданий, создание муралов, развитие сети городских туалетов. Высказаться, какой вариант самый нужный и полезный, могут все желающие на портале "Тюмень - наш дом". Здесь же можно предложить свой вариант, уточнил Максим Афанасьев.

Отметим, что новый вид налога предлагается ввести уже с 1 января 2026 года.