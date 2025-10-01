  • 22 октября 202522.10.2025среда
Тюменская область на первом месте среди выгодных направлений для семейного отдыха в ноябре

Экономика, 18:07 22 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область на первом месте среди выгодных направлений для семейного отдыха в ноябре. Средняя цена за ночь в области снизилась на 72 % в сравнении с прошлым годом и составила 5 тыс. 470 рублей.

Об этом сообщает "Яндекс путешествия", аналитики которого изучили бронирование в российских отелях и апартаментах.

В целом, число заказов на осенний отдых с детьми выросло на 17 % по сравнению с 2024 г. В среднем семьи останавливаются в отеле на две-три ночи.

Кроме того в топ-10 регионов с выгодными предложениями для туристов вошли Волгоградская область, где сутки обойдутся в 6 тыс. 270 рублей, Новосибирск – 6 тыс. 580 рублей и Ростов – 6 тыс. 790 рублей.

Для семейных ноябрьских поездок чаще всего выбирают гостиницы - 68 % от общего количества бронирований, апартаменты – 13 %. Только 45 % путешественников предпочитают полную оплату.

