За волонтёрство и милосердие наградят пятерых жителей Тюмени

Решение наградить почётным знаком "За волонтёрство и милосердие" пятерых жителей областного центра приняли депутаты в ходе заседания Тюменской городской думы 23 октября.

Как рассказал коллегам зампредседателя гордумы Андрей Голоус, комиссия по поощрениям рассмотрела ходатайства на награждение председателя совета ТОС "Матмасы" Любови Приходько, члена совета ТОС Инны Дакаевой, участников добровольческого движения "Прикроем СВОих" Ольги Малюгиной, Светланы Самойловой и Ирины Сергеевой.

Депутат Георгий Муратов подчеркнул, что все кандидаты – настоящие подвижники, безвозмездно выполняющие большую работу. С первых дней специальной военной операции они делают для бойцов сухие продукты, маскировочные сети, окопные свечи, собирают и отправляют на передовую гуманитарную помощь.

Кандидатуры на поощрение муниципальной наградой народные избранники поддержали единогласно.

"На то, сколько в Тюмени неравнодушных горожан, мы особенно обратили внимание в годы пандемии. В 2021 году наши жители проявили себя с особой активностью. Наши волонтёры оказывали всяческую помощь всем тем, кто в ней нуждался", - отметила председатель городской думы Светлана Иванова.

Она напомнила, что добровольцы приходили на помощь заболевшим, тем, кто не мог самостоятельно дойти до аптеки, купить лекарства и продукты.

"Депутаты городской думы тогда тоже не остались в стороне и учредили новую награду - нагрудный знак "За волонтёрство и милосердие". Сегодня ей отмечены 90 активных волонтёров", - напомнила она.

Отметим, что ходатайствовать о поощрении нагрудным знаком могут депутаты Тюменской городской думы, а также работники коллектива, которые считают нужным отметить этим знаком тех, кто делает многое для города и горожан.

Николай Ступников