  • 24 октября 202524.10.2025пятница
  • USD81,2690
    EUR94,3889
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер южный

За волонтёрство и милосердие наградят пятерых жителей Тюмени

Политика, 12:03 24 октября 2025

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Решение наградить почётным знаком "За волонтёрство и милосердие" пятерых жителей областного центра приняли депутаты в ходе заседания Тюменской городской думы 23 октября.

Как рассказал коллегам зампредседателя гордумы Андрей Голоус, комиссия по поощрениям рассмотрела ходатайства на награждение председателя совета ТОС "Матмасы" Любови Приходько, члена совета ТОС Инны Дакаевой, участников добровольческого движения "Прикроем СВОих" Ольги Малюгиной, Светланы Самойловой и Ирины Сергеевой.

Депутат Георгий Муратов подчеркнул, что все кандидаты – настоящие подвижники, безвозмездно выполняющие большую работу. С первых дней специальной военной операции они делают для бойцов сухие продукты, маскировочные сети, окопные свечи, собирают и отправляют на передовую гуманитарную помощь.

Кандидатуры на поощрение муниципальной наградой народные избранники поддержали единогласно.

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

"На то, сколько в Тюмени неравнодушных горожан, мы особенно обратили внимание в годы пандемии. В 2021 году наши жители проявили себя с особой активностью. Наши волонтёры оказывали всяческую помощь всем тем, кто в ней нуждался", - отметила председатель городской думы Светлана Иванова.

Она напомнила, что добровольцы приходили на помощь заболевшим, тем, кто не мог самостоятельно дойти до аптеки, купить лекарства и продукты.

"Депутаты городской думы тогда тоже не остались в стороне и учредили новую награду - нагрудный знак "За волонтёрство и милосердие". Сегодня ей отмечены 90 активных волонтёров", - напомнила она.

Отметим, что ходатайствовать о поощрении нагрудным знаком могут депутаты Тюменской городской думы, а также работники коллектива, которые считают нужным отметить этим знаком тех, кто делает многое для города и горожан.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гордума , поощрения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:03 24.10.2025За волонтёрство и милосердие наградят пятерых жителей Тюмени
18:41 23.10.2025В Уватском, Викуловском и Тобольском округах выбрали глав муниципалитетов
16:46 23.10.2025Подготовку Тюмени к зиме оценили городские депутаты
13:20 23.10.2025Глав шести муниципальных округов выбрали в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора