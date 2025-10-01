В Тюмени открыли новую транспортную развязку

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Новую транспортную развязку в Тюмени на пересечении ул. Сергея Джанбровского и федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень открыли 24 октября. Ее общая протяженность составляет около 7 км, длина путепровода – 202 метра.

Государственный контракт на строительство объекта заключен с АО "Мостострой-11" Нацпроектстроя в сентябре 2024 года, окончание работ – ноябрь 2026 года.

"Каждый объект, который мы реализуем для жителей городов, нашей любимой Тюменской области, значим для нас. Эта развязка небольшая по протяжённости, но масштабная в комплексе развития Тюменской слободы. Это один из объектов, который снимет транспортные проблемы. Гости Тюмени увидят красивый путепровод полигонального очертания с перфорацией. Он дает определённую красоту искусственного сооружения, в этом плюс развязки", - рассказал директор филиала АО "Мостострой-11" ТФ "Мостоотряд-36" Андрей Лазарев.

Развязка увеличивает логистическую доступность жилых районов Тюменской слободы и проезжей части Екатеринбург – Тюмень. Это большой вклад в создание будущего коридора, который соединит федеральную трассу с Червишевским трактом, отметил начальник управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Ковалев.

"Следующий объект в сторону Екатеринбурга – отнесенный левый поворот, разворотная петля. Развязка и петля между собой не связаны, между ними находится участок, который отремонтирован по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Эта петля позволит увеличить логистическую доступность жителям Дербышей, освободит от пробок перекресток там, где поворот на дачи в поселке Московский. Петля будет иметь большое значение для перспективной застройки жилых комплексов, чтобы не было транспортного коллапса", - уточнил Ковалев.

Строители установили два надземных пешеходных перехода, в них продолжается монтаж лифтов. Идет работа по организации безопасности – установка камер видеонаблюдения. Всю территорию развязки благоустроили, высадили березы.

По словам заместителя начальника Главного управления строительства Тюменской области Александра Исакова, транспортная развязка – важная часть будущего Южного коридора.

"В рамках Южного обхода будет построено несколько объектов, мы соединим Московский тракт и улицу Федюнинского, объездную в районе кольца с улицей Пермякова. Эта развязка — стартовое звено будущего коридора. Дорога пойдет в сторону развязки на Червишевском тракте и дальше соединится с улицей Пермякова. Объекты масштабные, протяженностью около 19 километров. Двигаемся поэтапно. Сегодня открываем рабочее движение первого этапа", - пояснил Александр Исаков.

Транспортная развязка имеет шесть съездов. В будущем появятся еще два.

Проект строительства развязки в районе Московского тракта Тюмени обошелся региональному бюджеты в 5 млрд 722 млн рублей.

Анжела Лебедева