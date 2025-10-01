В девяти округах Тюменской области отремонтируют 23 дороги по нацпроекту

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

23 дороги отремонтируют в девяти округах Тюменской области по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". 16 объектов уже сданы в эксплуатацию, остальные - до 1 ноября, сообщает Главное управление строительства.

Обновление дорог идет в Ишимском, Казанском, Сладковском, Абатском, Викуловском, Сорокинском, Аромашевском, Бердюжском и Голышмановском муниципальных округах.

"Ремонтом всех 23 объектов занимается ТОДЭП. Их общая протяжённость - 97,6 километра. Для сравнения: в 2024 году работы выполнили по нацпроекту на 85,16 километрах", - рассказал главный специалист Ишимского подотдела управления автомобильных дорог Тюменской области Вячеслав Косенцев.

Напомним, всего в 2025 году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в ремонте 182 объекта - четыре моста и 178 дорог. Из них 77 регионального и межмуниципального значения общей протяжённостью более 288 километров. Комплекс работ по ним будет завершен до 1 ноября 2025 года.