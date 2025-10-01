Покупка машины для сына-бесправника обернулась для тюменки административным наказанием
17-летнего подростка без водительского удостоверения за рулем ВАЗ-2101 остановили на 13 км автодороги Нижняя Тавда - Картымская в Нижнетавдинском округе, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
Мать подростка пояснила, что автомобиль купили в Нижней Тавде и возвращались домой. Автомобиль семье нужен для поездок в лес.
На водителя и маму составили административные материалы за управление транспортным средством без водительского удостоверения и передачу права управления лицу, не имеющему документов. Автомобиль эвакуировали на специализированную стоянку.