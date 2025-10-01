  • 30 октября 202530.10.2025четверг
  • USD79,4715
    EUR92,2466
  • В Тюмени 8..10 С 4 м/с ветер юго-восточный

Тюменская компания начнет производить фруктово-ягодные наполнители в 2026 году

Экономика, 12:47 30 октября 2025

ИА "Тюменская линия"

Новый комплекс по выпуску фруктово-ягодных наполнителей запустит в работу тюменская группа компаний "Ягоды плюс" в 2026 году. Строительство корпусов начнется весной, сообщил руководитель ГК "Ягоды плюс" Эльмар Ибуков во время работы на стенде Тюменской области в рамках XIII Межрегиональной агропромышленной выставки УФО.

"Планируем к концу следующего года запустить предприятие по выпуску фруктово-ягодных наполнителей, основы для морсов, варенья, джемов и так далее. Его мощность — 1,5 тысячи тонн в год. Применять будем собственно выращенные ягоды, и закупать дикоросы. Нам в реализации проекта помогает правительство Тюменской области. Создадим дополнительные рабочие места", - рассказал Эльмар Ибуков.

На выставке АПК компания представляет новинки года: варенье, вяленые ягоды и украшения. Линейка варенья из смородины позволила организовать замкнутый цикл производства – от посадки кустарников, ухода за ними, сбора урожая до выпуска десерта.

Большим спросом, по словам Эльмара Ибукова, пользуется вяленая клюква. Ее поставляют по всей Тюменской области. Начались поставки в школы региона.

Третья новинка производственной компании – ягодные украшения в виде сережек, колье, колец. Они привлекают внимание всех посетителей стенда области, в том числе полпреда президента РФ в УФО. Артём Жога в подарок супруге получил серьги с черникой.

Как правило, итог участия в отраслевых мероприятиях — налаживание новых поставок, отметил руководитель ягодной компании.

"Мы охватываем все больше территорий с нашей продукцией. Сейчас стоит задача по Свердловской области. Организовать поставки ягод для общественного питания и сферы гостеприимства, социальной сферы, в ритейл как локальный, так и федеральный и наладить переработку", - уточнил Эльмар Ибуков.

Напомним, всего 37 предприятий Тюменской области представляют регион на XIII Межрегиональной агропромышленной выставке УФО в Екатеринбург-ЭКСПО 29-31 октября. Ряд компаний презентуют новую линейку продукции, в их числе Ишимский мясокомбинат с пельменями "Ямал" и "Югра", сублиматы мороженого от "Грин лайф", и многое другое.

Выставка открыта для посетителей до 31 октября.

Анжела Лебедева

# АПК , выставка , переработка , Ягоды плюс

