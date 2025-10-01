Предприниматель из Викулово получила поддержку на открытие мебельного магазина

Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области

Льготный займ Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области по программе "Развитие" привлекла для реализации проекта открытия мебельного магазина предприниматель из с. Викулово Любовь Шевелева. Здание для торговли она построила за счет собственных средств.

"Я давно мечтала о магазине, где могла бы создавать атмосферу уюта для клиентов. С помощью средств Фонда сделала ремонт: обновила интерьер, установила современное освещение, грамотно расставила мебель", - отметила Любовь Шевелева.

Теперь "Уютный дом" предлагает викуловчанам широкий выбор диванов, столов и аксессуаров с упором на комфорт и экологичность.

Узнать о мерах поддержки можно на сайте.