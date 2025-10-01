  • 30 октября 202530.10.2025четверг
Предприниматель из Викулово получила поддержку на открытие мебельного магазина

Экономика, 19:02 30 октября 2025

Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области

Льготный займ Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области по программе "Развитие" привлекла для реализации проекта открытия мебельного магазина предприниматель из с. Викулово Любовь Шевелева. Здание для торговли она построила за счет собственных средств.

"Я давно мечтала о магазине, где могла бы создавать атмосферу уюта для клиентов. С помощью средств Фонда сделала ремонт: обновила интерьер, установила современное освещение, грамотно расставила мебель", - отметила Любовь Шевелева.

Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области

Теперь "Уютный дом" предлагает викуловчанам широкий выбор диванов, столов и аксессуаров с упором на комфорт и экологичность.

Узнать о мерах поддержки можно на сайте.

# предпринимательство , финансирование

