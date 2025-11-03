  • 3 ноября 20253.11.2025понедельник
  • В Тюмени -7..-9 С 5 м/с ветер северо-западный

Эксперты объяснили рост цен на продукты питания в Тюменской области

Экономика, 12:59 03 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Основными факторами повышения цен на продукты питания являются рост расходов сельхозпроизводителей, изменение логистических затрат, высокая стоимость заемного капитала. Также влияют сезонные колебания спроса и урожайности, продолжающиеся инфляционные процессы. Такое мнение высказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

По словам заместителя декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Хвича Харчилава, все начинается с ресурсов.

"Логистика внутри Тюменской области и из других регионов стала значительно дороже. В животноводстве ключевая проблема – стоимость комбикормов и зерна. Их рост напрямую влияет на себестоимость говядины, свинины и птицы. Содержание молочного стада также требует затрат на корма, что отражается на цене молока, творога и сыра. В растениеводстве мы наблюдаем аналогичную ситуацию. Ослабление рубля за этот период сделало семена дороже, что сказалось на стоимости овощей", - отметил он.

В то же время эксперт подчеркивает, что рост цен – это общероссийский тренд, усиленный региональной спецификой, пишет "Тюменская область сегодня".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# цены , экономика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:32 03.11.2025В Тюменской области востребованы специалисты сферы торговли
13:04 03.11.2025В Тюменской области спрос на изготовление бань вырос в 3,5 раза за осень
12:59 03.11.2025Эксперты объяснили рост цен на продукты питания в Тюменской области
16:32 02.11.2025В Тюменской области средняя зарплата выросла на 11,5 %

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора