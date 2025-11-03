Эксперты объяснили рост цен на продукты питания в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Основными факторами повышения цен на продукты питания являются рост расходов сельхозпроизводителей, изменение логистических затрат, высокая стоимость заемного капитала. Также влияют сезонные колебания спроса и урожайности, продолжающиеся инфляционные процессы. Такое мнение высказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

По словам заместителя декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Хвича Харчилава, все начинается с ресурсов.

"Логистика внутри Тюменской области и из других регионов стала значительно дороже. В животноводстве ключевая проблема – стоимость комбикормов и зерна. Их рост напрямую влияет на себестоимость говядины, свинины и птицы. Содержание молочного стада также требует затрат на корма, что отражается на цене молока, творога и сыра. В растениеводстве мы наблюдаем аналогичную ситуацию. Ослабление рубля за этот период сделало семена дороже, что сказалось на стоимости овощей", - отметил он.

В то же время эксперт подчеркивает, что рост цен – это общероссийский тренд, усиленный региональной спецификой, пишет "Тюменская область сегодня".