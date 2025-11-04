  • 4 ноября 20254.11.2025вторник
Александр Моор: Россия сильна, когда мы едины

Губернатор, 08:10 04 ноября 2025

Фото: Телеграм-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с одним из главных государственных праздников – Днем народного единства.

"Этот день напоминает: Россия сильна, когда мы едины. В трудные времена наш народ всегда объединялся – и побеждал. Наша сила в многообразии культур и языков, традиций и верований, которые не разделяют, а дополняют друг друга. Это каждый день доказывают наши бойцы – представители разных народов. Плечом к плечу они сражаются за Россию. Здесь, в тылу, мы тоже ощущаем единство – в помощи нашим солдатам, в делах на благо региона, в заботе о людях", - подчеркнул глава региона.

Тюменская область всегда была и остается примером дружбы и согласия, акцентировал внимание губернатор.

"Пусть этот день укрепит нашу веру: вместе мы можем всё – сохранить мир, приумножить добро и уверенно смотреть в будущее", - обратился к землякам Александр Моор.

﻿
