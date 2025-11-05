  • 5 ноября 20255.11.2025среда
Первое заведение с суши и роллами открыли в Абатском округе при господдержке

Экономика, 16:38 05 ноября 2025

администрация Абатского округа | Фото: администрация Абатского округа

Первое заведение с суши и роллами открыли предприниматели в Абатском округе при господдержке. Это уже третий инвестиционный проект, который реализован в муниципалитете с начала года на условиях социального контракта.

"На сегодняшний день аналогичного объекта на территории района нет. Суши перестали быть праздничной едой и стали новым фастфудом", - уточнила заместитель главы округа Татьяна Агешина.

Супруги Сергеевы в своем кафе представляют покупателям 38 видов роллов и суши, 14 наименований сетов, в меню есть супы и закуски. Общая сумма вложенных инвестиций по проекту составила около 1 млн рублей, создано три рабочих места.

