  • 5 ноября 20255.11.2025среда
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Один человек пострадал в аварии на улице Дружбы в Тюмени

Происшествия, 15:43 05 ноября 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Toyota Mark 2 и Toyota Land Cruiser столкнулись на ул. Дружбы в районе развязки с улицей Мельникайте в Тюмени 5 ноября. Один участник дорожного движения погиб, другой водитель пострадал, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 31-летний водитель Toyota Mark 2 выехал на встречную полосу. Он погиб. 38-летний водитель второго автомобиля получил ранения.

Движение частично ограничено, сотрудники Госавтоинспекции регулируют движением.

Резина на Toyota зимняя, не шипованная.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендует выбирать безопасную скорость, учитывая дорожные и погодные условия.

﻿
