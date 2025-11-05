Один человек пострадал в аварии на улице Дружбы в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Toyota Mark 2 и Toyota Land Cruiser столкнулись на ул. Дружбы в районе развязки с улицей Мельникайте в Тюмени 5 ноября. Один участник дорожного движения погиб, другой водитель пострадал, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 31-летний водитель Toyota Mark 2 выехал на встречную полосу. Он погиб. 38-летний водитель второго автомобиля получил ранения.

Движение частично ограничено, сотрудники Госавтоинспекции регулируют движением.

Резина на Toyota зимняя, не шипованная.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендует выбирать безопасную скорость, учитывая дорожные и погодные условия.