Один человек пострадал в аварии на улице Дружбы в Тюмени
Toyota Mark 2 и Toyota Land Cruiser столкнулись на ул. Дружбы в районе развязки с улицей Мельникайте в Тюмени 5 ноября. Один участник дорожного движения погиб, другой водитель пострадал, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, 31-летний водитель Toyota Mark 2 выехал на встречную полосу. Он погиб. 38-летний водитель второго автомобиля получил ранения.
Движение частично ограничено, сотрудники Госавтоинспекции регулируют движением.
Резина на Toyota зимняя, не шипованная.
Сотрудники Госавтоинспекции рекомендует выбирать безопасную скорость, учитывая дорожные и погодные условия.