| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Результаты проверки по факту смертельного ДТП в Тюмени взяла на контроль прокуратура Ленинского административного округа Тюмени.

Трагедия произошла 5 ноября на улице Тобольский тракт в районе развязки с ул. Мельникайте. По данным Госавтоинспекции, 31-летний водитель Toyota Mark 2 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Land Cruiser.

В результате ДТП водитель Toyota Mark 2 погиб. 38-летний водитель второго автомобиля травмирован.

“Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Поставлены на контроль ход и результаты проводимой следственными органами процессуальной проверки по данному факту”, – сообщили в надзорном органе.

При наличии оснований примут необходимые меры прокурорского реагирования.