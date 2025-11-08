Тюменские врачи вылечили военнослужащего после тяжелого ранения

Врачи центра "Градостроитель" помогли военнослужащему после тяжелого ранения ног. Выпускник ТВВИКУ Александр Липов с февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции. После ранения с трудом ходил, не чувствовал одну ногу. В "Градостроителе" он прошел реабилитацию.

Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Врачи разработали для бойца индивидуальную программу, сопровождали буквально каждый шаг. Уже после первого курса у Александра восстановилось движение стопы и чувствительность. Сейчас он проходит повторную реабилитацию. Он заново научился ходить и верит, что сможет вернуться на службу", - отметил глава региона.

Добавим, в центре не первый год помогают бойцам СВО и их семьям преодолеть последствия травм, вернуть уверенность и силу.