Пьяного водителя задержали на дороге в Голышмановском округе

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Пьяного водителя "ВАЗ-21110" задержали на дороге в Голышмановском округе. Алкотестер показал 0,92 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Мужчина пояснил, что употреблял пиво и коньяк, а затем отправился в гости к сестре.

Автомобиль отправили на спецстоянку, на водителя составили административный материал за пьяное вождение.