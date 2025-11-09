  • 9 ноября 20259.11.2025воскресенье
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Пьяного водителя задержали на дороге в Голышмановском округе

Происшествия, 12:16 09 ноября 2025

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Пьяного водителя "ВАЗ-21110" задержали на дороге в Голышмановском округе. Алкотестер показал 0,92 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Мужчина пояснил, что употреблял пиво и коньяк, а затем отправился в гости к сестре.

Автомобиль отправили на спецстоянку, на водителя составили административный материал за пьяное вождение.

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГИБДД по Тюменской области , пьяные водители

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:16 09.11.2025Пьяного водителя задержали на дороге в Голышмановском округе
11:11 09.11.2025Машина с неисправными тормозами сбила школьника на газоне в Тюмени
20:37 08.11.2025Тоболяк расплатился в магазине деньгами с чужой банковской карты
17:34 08.11.2025В Тюмени из пожара спасли 4 человека

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора