Александр Моор отметил роль судебных приставов в обеспечении правового порядка

Губернатор, 20:48 12 ноября 2025

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Торжественное собрание в честь 160-летия со дня образования в России института судебных приставов состоялось в ДК "Нефтяник" 12 ноября. Глава региона Александр Моор вручил сотрудникам Управления ФССП по Тюменской области награды за успехи в службе, сообщает информационный центр правительства региона.

"Вы оказываете влияние на правовой порядок, обеспечиваете обязательность исполнения судебных решений и актов других органов. Тем самым укрепляете правосознание и доверие граждан к судебной системе", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

﻿

В региональном управлении службы трудится более 700 человек. Губернатор поблагодарил тюменских судебных приставов за поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также за помощь в борьбе с последствиями рекордного паводка 2024 года.

