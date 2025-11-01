Угонщика "Газели" тюменского предприятия задержали в соседней области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело по факту угона грузового автомобиля возбуждено в Тюмени. В полицию обратились представители компании, занимающейся производством кухонь с заявлением об угоне автомобиля "Газель", сообщает УМВД России по Тюменской области.

Грузовик остановили в Талицком районе Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов. За рулем находился гражданин, не имеющий водительского удостоверения и не являющийся владельцем машины.

Было установлено, что задержанный – житель Уватского района, ранее работал в данной организации. Злоумышленник рассказал, что незадолго до происшествия разместил в интернете объявление об оказании услуг по перевозке грузов. Собственного транспорта мужчина не имел и изначально планировал выполнять заказы на машине организации. Он знал, как пройти на территорию компании и где стоит транспорт. Забрав без ведома работодателя служебную "Газель", мужчина уехал на ней в соседний регион, где его задержали.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.