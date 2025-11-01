Строительство дорог для ИЖС идет в селах Червишево и Большие Акияры

t.me/ZiminaTMR t.me/ZiminaTMR

Строительство дорог для индивидуального жилого строительства идет в с. Червишево и в "Квартале Семейный" Большие Акияры. Продолжается строительство дорог на площадке ИЖС для многодетных семей в Падерина, сообщила глава Тюменского округа Ольга Зимина по итогам заседания коллегии администрации.

"В декабре завершается срок работы Общественной молодежной палаты VII созыва. Это молодежное объединение формируется при думе Тюменского округа, состав обновляется каждые два года. Заместитель начальника управления по спорту и молодежной политике Андрей Зобнинский подвел итоги деятельности палаты, которая на протяжении нескольких лет является эффективной площадкой для воспитания и обучения общественников и лидеров молодежных сообществ. Ребята укрепили контакты между молодежными структурами Тюменской области и Тюменского округа, приняли участие в более 100 мероприятиях как районного, так и регионального уровня, получили гранты на свои проекты и вовлекли в полезную позитивную деятельность более 1,5 тысяч молодых земляков", - рассказала Зимина.

Вскоре дадут старт конкурсу по формированию нового созыва палаты.

Начальник управления образования Ольга Буторина представила на коллегии основные статистические показатели отрасли на начало 2025-2026 учебного года. Их анализ позволяет выстраивать стратегию развития отрасли, видеть точки напряжения и роста, своевременно реагировать на вызовы.

t.me/ZiminaTMR t.me/ZiminaTMR

"Прозвучали на коллегии и итоги работы в дорожной сфере. Во-первых, точно в срок, до 15 октября, завершили ремонт автомобильных дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" – привели в порядок 97 объектов общей протяженностью более 54 километров. Вне нацпроекта за счет средств местного бюджета отремонтировали подъездные пути к строящимся школам в Мальково и Винзилях, объектам здравоохранения в Друганова, Червишево, Богандинский. Обустроили разворотные площадки и восемь остановочных пунктов для общественного транспорта и школьных автобусов", - сказала глава Тюменского округа.