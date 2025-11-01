  • 19 ноября 202519.11.2025среда
Предпринимателям Тюмени напомнили про украшение объектов к Новому году в единой концепции

Экономика, 11:57 19 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предпринимателям Тюмени напомнили про украшение объектов к Новому году в единой концепции. Об этом сообщает городской департамент потребительского рынка.

"В начале декабря предлагаем вам украсить входные группы, витражи, фасады и прилегающие территории. Такое оформление сделает пространство уютным и гостеприимным, привлечёт больше посетителей, подчеркнёт статус вашей компании и поможет выделиться на фоне конкурентов", уточнили в департаменте.

Концепция новогоднего оформления Тюмени опубликована на сайте администрации города.

# новогоднее оформление , потребительский рынок

