Личность подозреваемого в инциденте со стрельбой в тюменском ЖК установлена

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Личность подозреваемого в инциденте со стрельбой в ЖК "Домашний" в Тюмени установлена. Им оказался мужчина 1984 года рождения.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Инцидент произошел вечером 18 ноября. Информация о произошедшем публиковалась в социальных сетях. Очевидцы сообщали о звуках выстрелов.

Как выяснилось, мужчина 1984 года рождения стрелял из охолощенного оружия.

"Охолощенное оружие в настоящее время изъято. После установления всех обстоятельств действиям подозреваемого будет дана правовая оценка", – рассказал Антон Каморников.

Ход и результаты проверки по факту стрельбы в областном центре на контроль взяла прокуратура Тюменской области. Надзорным органом организована проверка.

Инна Пахомова