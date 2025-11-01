Личность подозреваемого в инциденте со стрельбой в тюменском ЖК установлена
Личность подозреваемого в инциденте со стрельбой в ЖК "Домашний" в Тюмени установлена. Им оказался мужчина 1984 года рождения.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.
Инцидент произошел вечером 18 ноября. Информация о произошедшем публиковалась в социальных сетях. Очевидцы сообщали о звуках выстрелов.
Как выяснилось, мужчина 1984 года рождения стрелял из охолощенного оружия.
"Охолощенное оружие в настоящее время изъято. После установления всех обстоятельств действиям подозреваемого будет дана правовая оценка", – рассказал Антон Каморников.
Ход и результаты проверки по факту стрельбы в областном центре на контроль взяла прокуратура Тюменской области. Надзорным органом организована проверка.
Инна Пахомова