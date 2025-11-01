  • 19 ноября 202519.11.2025среда
  • USD81,0547
    EUR93,9295
  • В Тюмени 3..5 С 6 м/с ветер южный

Личность подозреваемого в инциденте со стрельбой в  тюменском ЖК установлена

Происшествия, 12:08 19 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Личность подозреваемого в инциденте со стрельбой в ЖК "Домашний" в Тюмени установлена. Им оказался мужчина 1984 года рождения.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Инцидент произошел вечером 18 ноября. Информация о произошедшем публиковалась в социальных сетях. Очевидцы сообщали о звуках выстрелов.

Как выяснилось, мужчина 1984 года рождения стрелял из охолощенного оружия.

"Охолощенное оружие в настоящее время изъято. После установления всех обстоятельств действиям подозреваемого будет дана правовая оценка", – рассказал Антон Каморников.

Ход и результаты проверки по факту стрельбы в областном центре на контроль взяла прокуратура Тюменской области. Надзорным органом организована проверка.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# полиция , УМВД России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:08 19.11.2025Личность подозреваемого в инциденте со стрельбой в  тюменском ЖК установлена
11:46 19.11.2025Огнеборцы боролись с ночным пожаром в Нижнетавдинском округе
11:24 19.11.2025Тело упавшей с моста Влюблённых девушки достали спасатели из Туры
11:02 19.11.2025В Тюмени неизвестные стреляли из автоматического оружия

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора