От года до пяти лет необходимо тюменцам для того, чтобы накопить на новый автомобиль

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

От года до пяти лет необходимо жителям Тюменской области для того, чтобы накопить на новый автомобиль. Такие выводы обнародовали эксперты платформы онлайн объявлений.

В совместном исследовании направления работа и авто "Авито" сопоставили размер средней зарплаты в вакансиях, представленных в регионе и цену трех самых популярных на рынке моделей легковых машин – отечественной LADA Granta в комплектации Comfort (1,6 л, 90 л.с., МКПП) – 1 млн 80 тыс. рублей. А также HAVAL Jolion в комплектации Elite (1,5 л, 150 л.с., РКПП, полный привод) – 2 млн 499 тыс. рублей и Geely Monjaro в комплектации Flagship (2,0 л, 238 л.с., АКПП, полный привод) – 4 млн 852 тыс. рублей. Стоимость автомобилей взята без учета скидок и акций.

В третьем квартале 2025 г. среднее зарплатное предложение по вакансиям составило 71,7 тыс. рублей. Таким образом, на LADA Granta жителям Тюменской области получится накопить за 15,1 месяца. Для покупки HAVAL Jolion этот срок составит 34,9 месяца, а в случае с Geely Monjaro – 67,7 месяца.