  • 7 декабря 20257.12.2025воскресенье
  • В Тюмени -12..-14 С 4 м/с ветер северо-восточный

От года до пяти лет необходимо тюменцам для того, чтобы накопить на новый автомобиль

Экономика, 13:04 07 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

От года до пяти лет необходимо жителям Тюменской области для того, чтобы накопить на новый автомобиль. Такие выводы обнародовали эксперты платформы онлайн объявлений.

В совместном исследовании направления работа и авто "Авито" сопоставили размер средней зарплаты в вакансиях, представленных в регионе и цену трех самых популярных на рынке моделей легковых машин – отечественной LADA Granta в комплектации Comfort (1,6 л, 90 л.с., МКПП) – 1 млн 80 тыс. рублей. А также HAVAL Jolion в комплектации Elite (1,5 л, 150 л.с., РКПП, полный привод) – 2 млн 499 тыс. рублей и Geely Monjaro в комплектации Flagship (2,0 л, 238 л.с., АКПП, полный привод) – 4 млн 852 тыс. рублей. Стоимость автомобилей взята без учета скидок и акций.

В третьем квартале 2025 г. среднее зарплатное предложение по вакансиям составило 71,7 тыс. рублей. Таким образом, на LADA Granta жителям Тюменской области получится накопить за 15,1 месяца. Для покупки HAVAL Jolion этот срок составит 34,9 месяца, а в случае с Geely Monjaro – 67,7 месяца.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# вакансии , доходы , машина

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:04 07.12.2025От года до пяти лет необходимо тюменцам для того, чтобы накопить на новый автомобиль
09:22 07.12.2025Производительность тюменских предприятий выросла благодаря федеральному проекту
20:03 05.12.2025Памятные монеты "Фиксики" поступили в обращение
17:42 05.12.2025Более 1,5 тыс. энергетиков Тюменского макрорегиона стали участниками волонтерских проектов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора