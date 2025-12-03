  • 3 декабря 20253.12.2025среда
Два года тюрьмы грозит тюменцу за кражу детских смесей и кофе

Происшествия, 14:20 03 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продукты на сумму 5,5 тыс. рублей украл молодой человек из сетевого магазина в Тюмени. С заявлением в полицию обратился администратор торговой точки, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, опросили свидетелей, установили личность подозреваемого и задержали его. Нарушителем оказался ранее неоднократно судимый тюменец 1998 г.р.

Обвиняемый признался в содеянном и рассказал, что специально надел кофту с капюшоном. Он надеялся, что так лицо не попадет на камеры, и полицейские не смогут его установить. В магазине мужчина подошел к стеллажу, дождался, когда рядом никого не будет, взял с полки товар и спрятал в рюкзак. Похитил злоумышленник детские смеси и упаковки с кофе. Загрузив полный рюкзак, тюменец покинул магазин. Украденные товары позже распродал.

В отношении тюменца возбудили уголовное дело по ст. "Кража". Максимальная санкция статьи – два года лишения свободы. В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

# кража , УМВД России по Тюменской области

