В Тобольске бывшее приходское училище для девушек выставили на торги

Экономика, 15:15 09 декабря 2025

ДОМ.РФ

Объект культурного наследия (ОКН) федерального значения в Тобольске выставил на торги ДОМ.РФ. Это бывшее первое приходское училище для девушек. В составе лота: продажа здания площадью 296,6 кв. м и аренда участка 0,11 га.

По информации организаторов конкурса, победитель торгов сможет рассчитывать на льготное финансирование для восстановления памятника истории и архитектуры со ставкой 9 % годовых.

Приём заявок на участие в конкурсе завершается 19 января 2026 года. Торги состоятся 23 января. Начальная цена лота составляет 0,3 млн рублей.

Здание расположено по адресу: ул. Мира, 18. Окружение представлено многоквартирной жилой застройкой и административными объектами. Остановка общественного транспорта "Улица Мира" — в 160 м. Расстояние до Базарной площади составляет около 900 м, до Тобольского кремля — 1,5 км, до аэропорта — 23 км.

"На этом месте в конце ХVIII века было построено двухэтажное каменное здание. По одной из версий, его первым владельцем был купец Смородинников. В начале XIX века новый собственник дома, купец Дранишников, произвёл его перестройку. В 1852 году здание приобрёл Александр Муравьёв, один из участников восстания декабристов. Оно предназначалось для расширения ранее открытого на той же Большой Пятницкой (сейчас — Мира) улице приходского училища для девушек. В советское время здесь располагался Тобольский педагогический институт", - рассказали в ДОМ.РФ.

В настоящее время от исторического здания остались незначительные руины, его состояние признано неудовлетворительным. Победителю конкурса предстоит провести работы по его реставрации и сохранению, а также выполнять требования по содержанию и использованию объекта в установленном порядке. Ему может быть предоставлено льготное финансирование по ставке 9 % годовых для разработки проектной документации, восстановления и современного приспособления объекта.

ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемого федерального имущества в Тобольске. В ноябре жилой дом постройки 1770-х годов был реализован на конкурсе под восстановление за 0,89 млн рублей. В августе ещё одно историческое здание, дом Северюкова (контора связи), передали инвестору за 1,62 млн рублей. В июне за 16,05 млн рублей нового собственника обрёл торговый дом, построенный в 1760-е годы.

