Модернизировать систему ливневой канализации в Тюмени начнут с 2023 года

Публичные слушания по концессионному соглашению. Фото ИА "Тюменская линия".

Более 3,7 млрд рублей планируется направить на строительство систем ливневой канализации Тюмени в рамках утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения города.

Об этом заявил заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов на публичных слушаниях, касающихся заключения концессионного соглашения с "Тюмень Водоканалом".

"Схемой водоснабжения и водоотведения города предусмотрены серьезные мероприятия, касающиеся строительства системы ливневой канализации. Так, планируется строительство новых ливневых коллекторов, емкостей-усреднителей, которые в часы пикового выпадения осадков будут аккумулировать стоки, а потом постепенно их перекачивать. Кроме того, принято решение об объединении систем хозяйственно-бытовой и ливневой канализации в общесплавную единую систему канализации. А это значит, все стоки в полном объеме будут поступать на очистку, чего и требует закон", - пояснил замглавы администрации.

Создание общесплавной системы водоотведения не только ускорит решение вопроса с отведением ливневых стоков в тех районах, где сейчас не существует ливневой канализации, но и сократит капитальные и эксплуатационные затраты.

Реализация запланированных мероприятий начнется с 2023 года. Однако, как заверил Павел Перевалов, до этого времени в рамках муниципальной программы система ливневой канализации также будет строиться, содержаться и промываться. Будет осуществляться телеинспекция с тем, чтобы поддерживать сети в нормальном состоянии и развивать их до начала реализация проектов в рамках концессии.

Любовь Голышева