Аркадий Богданов: Тюменская область — один из самых передовых регионов по поддержке предпринимательства

ООО «Тюмень Экопродукт»

В десять раз увеличился объем производства компании ООО "Тюмень Экопродукт" после расширения. Об этом сообщил генеральный директор предприятия "Тюмень Экопродукт" Аркадий Богданов.

Он начал свой бизнес по производству натуральных морсов "Ями-Ями" шесть лет назад. "Мне хотелось роста, хотелось самостоятельно принимать решения. Было интересно заняться своим делом, хотелось что-то производить полезное и натуральное. На данный момент мы производим линейку морсов, варенья и джемов, фруктово-ореховые батончики. Наша концепция — производить без консервантов, концентратов и искусственных добавок. Сырье мы используем местное. Сотрудничаем с тюменской компанией "Ягода Плюс", приобретаем у них клюкву, бруснику, чернику и другое. Они занимаются первичной переработкой дикорастущих ягод, плодов и овощей. У них есть все соответствующие сертификаты качества, что для нас важно", - отметил Аркадий Богданов.

Все производственные процессы молодой предприниматель организовал с нуля: концепцию, упаковку, рецептуру. Сначала это был совсем небольшой цех, который открыли для того, чтобы оценить реакцию потребителя на продукцию, увидеть перспективы рынка.

"Перспективы оказались позитивными. Для расширения бизнеса я взял в Фонде "Инвестиционное агентство Тюменской области" льготный кредит на 4,5 миллионов рублей под 7% годовых. Добавив свои средства, мы приобрели новое оборудование, отремонтировали помещение, увеличили штат сотрудников. Кроме того, около 1,5 миллионов рублей мне возместили первый лизинговый платеж от департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области в виде субсидии за приобретенное оборудование", - пояснил он.

На сегодняшний день на предприятии "Тюмень Экопродукт" создано более 20 рабочих мест. "Оборудование мы используем отечественное. Часть - это типовые решения, а часть оборудования мы сами разрабатывали, конструировали и его изготовили под наш заказ в конструкторских бюро Москвы, Новосибирска и других городов России", - добавил Аркадий Богданов.

По его словам, Тюменская область — это один из самых передовых регионов по поддержке предпринимательства. "В нашем регионе никто никому не мешает открывать свой бизнес, особенно это касается малого и среднего бизнеса. У нас много разных видов поддержки - от информационной до финансовой. Мы регулярно берем микрокредиты под низкие процентные ставки. Благодаря тесному сотрудничеству с департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области в рамках проекта "Покупаем тюменское" мы зашли в федеральные сети. Теперь нашу продукцию тюменцы могут покупать в "Ленте", "Карусели", "Окее" и других. Нашу продукцию можно встретить не только в Тюмени, мы представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Новосибирске, Екатеринбурге, Кемерово, Челябинске", - добавил Аркадий Богданов.

Предприниматель планирует увеличить сбыт продукции за пределы Тюменской области и даже России. "Находим крупных игроков — дистрибьюторов - и сотрудничаем с ними. Если продукция будет пользоваться спросом, готовы расширять и развивать производство, создать крупный завод. Я уверен за свою продукцию, которая проходит более пяти стадий контроля. Продукция имеет срок годности шесть месяцев. Это достигается современными технологиями: вакуумная укупорка тары, горячий розлив. Считаю, что не нужно бояться, нужно брать и делать. Но перед тем, как начать делать, нужно немного посчитать. Я на этом споткнулся. Советую всем начинающим предпринимателям понимать, что вы собираетесь делать и кому это будет нужно? Это будет нужно двум или миллиону? Если это услуга, то кто будет пользоваться этой услугой, если это товар, то кто его купит? Многие бизнесмены считают свои идеи гениальными и интересными, но когда они презентуют их, то по факту оказывается, что это неинтересно потенциальным потребителям", - подытожил Аркадий Богданов и пожелал всем успехов в своих начинаниях.

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Ирина Шемякина