Как узнать, где голосовать на выборах

Фото ИА "Тюменская линия"

Каждый житель Тюменской области может узнать о месте и порядке проведения выборов главы государства 18 марта 2018 года в Интернете, по телефону и лично, в избирательных комиссиях.

Проще всего зайти на официальный портал органов государственной власти Тюменской области, где открыт раздел "Найди свой избирательный участок". Для того, чтобы получить данные о избирательном участке, необходимо последовательно выбрать: муниципальный район, населенный пункт, улицу и номер дома.

Например, жители Тюмени, проживающие в доме №53 по ул. Пермякова, голосуют на избирательном участке № 2938 по адресу ул. Пермякова, д. 39 А, средняя школа № 27, тел. 8-(3452)-387523.

Жильцы дома №10 по ул. Полевой с. Покровское Ярковского района голосуют на избирательном участке № 2807, по адресу ул. Советская, 66 - здание Покровского сельского клуба МАУ "Культура".

Обратившийся к этой ссылке избиратель одновременно получит информацию о всех кандидатах на должность президента РФ, а также сведения о режиме работы местной избирательной комиссии и контактную информацию о вышестоящей избирательной комиссии.

Избирательная комиссия Тюменской области находится по адресу ул. Володарского, д.49, тел. (3452)-58-25-24, сайт.

Кроме того, по всем вопросам, связанным с выборами, можно обратиться в информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии РФ, который с 9 часов 9 марта до 18 часов 20 марта 2018 года работает круглосуточно.

Звонки в Информационно-справочный центр ЦИК России принимаются по многоканальному телефонному номеру 8-800-707-2018 и +7 (495) 727-2018.