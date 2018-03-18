В Тюменской области началось голосование на выборах президента РФ

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области в 8 часов открылись 1 тыс. 122 избирательных участка. Кроме того, открыто девять временных избирательных участков: два - в следственных изоляторах в Тюмени и Заводоуковске и семь - в медицинских учреждениях, один – в городе Тобольске, шесть – в областном центре. В регионе начались выборы президента Российской Федерации.

Всего в списки для голосования внесены 1 млн 90 тыс. 360 избирателей. В самых отдаленных деревнях и стойбищах Тюменской области с 3 до 17 марта проводилось досрочное голосование. В целом по региону, по данным областной избирательной комиссии, воспользоваться правом проголосовать досрочно обладали чуть более 3 тыс. человек, проживающих в труднодоступных районах. Это составляет 0,3% от общего числа зарегистрированных избирателей в регионе.

Борис Олейник