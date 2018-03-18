Александр Моор проголосовал на выборах президента

Фото ИА "Тюменская линия"

Глава администрации Тюмени Александр Моор проголосовал на выборах президента России около 9 часов.

Александр Моор призвал всех горожан прийти на избирательные участки.

"В жизни каждого человека есть этапы, когда нужно сделать важный для себя выбор. И если ты в своей жизни безответственно отнесся к выбору, то потом будешь сильно об этом жалеть, - сказал он. - Так и в жизни государства есть этапы, когда все граждане должны сделать выбор и видение будущего, сегодня как раз такой день, потому что выборы президента России - это самый важный выбор".

Глава администрации Тюмени подчеркнул, что не стоит быть безучастным к судьбе своей страны. "Поэтому я обращаюсь ко всем землякам всех национальностей, вероисповеданий, политических взглядов и убеждений прийти, выразить свое мнение о будущем России, проголосовать за того человека, с которым они связывают свою стабильность, процветание и развитие", - обратился он к горожанам.

Дарья Казакова