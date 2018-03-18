Очереди на участках: Тюмень выбирает президента России

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменцы активно принимают участие в выборах президента Российской Федерации. Очереди из желающих отдать свой голос фиксировались практически на каждом избирательном участке с 7 часов 50 минут.

К началу открытия избирательных участков (традиционно голосование начинается в 8 утра по местному времени) к членам участковых избирательных комиссий выстраивалась очередь.

Избиратели, которые пришли первыми отдать свои голоса за кандидатов, смогли это сделать в торжественной обстановке - работа участков началась с исполнения гимна Российской Федерации.

На УИК № 2203 председатель территориальной избирательной комиссии рассказала жителям, что здесь впервые установлены КОИБы, на всякий случай есть стационарные урны для голосования, работают наблюдатели.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Екатерина Исаева