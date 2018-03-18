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За выборами президента России можно наблюдать в режиме реального времени

09:29 18 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Сайт «Карта нарушений на выборах» - конвейер фейков, убедились тюменцы

За выборами президента России любой житель страны может наблюдать в режиме реального времени. Видеонаблюдение на юге Тюменской области будет вестись на 377 избирательных участках и на всех 29 территориальных комиссия. 

"На участке устанавливается по две камеры, - пояснил корреспонденту "Тюменской линии" секретарь областной избирательной комиссии Андрей Николаев. - Участки для видеонаблюдения выбирались не только по количеству избирателей, но и по возможности "Ростелекома" обеспечить на них надежный сигнал".

По данным филиала ПАО "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях, значительно изменилась технология видеонаблюдения. "Установлены уже IP-камеры, картинка с которых будет сниматься сразу и идти в ЦОД - Центры обработки данных, - сообщил директор филиала Игорь Волков. - Видеонаблюдение ведется весь день голосования, вплоть до подсчета голосов. Вся информация будет доступна, и при любых возможных замечаниях, можно посмотреть, оценить ситуацию. Вся информация будет храниться 3 месяца".

18 марта, в день голосования любой гражданин страны может следить за явкой избирателей и выявлять факты правонарушений на портале нашвыбор2018.рф.

Для просмотра видео регистрации не потребуется, достаточно выбрать кликом мышки нужный участок и открыть окно трансляции изображения с помощью стандартного медиаплеера.

Регистрация на портале понадобится только тем жителям, которые захотят воспользоваться формой обратной связи, то есть прокомментировать происходящее, сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком". Также по вопросам портала любой пользователь сможет бесплатно позвонить на горячий номер 8-800-301-00-55.

Транслировать и записывать происходящее на участках портал будет вплоть до момента завершения подсчета голосов и подписания соответствующих протоколов.

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Теги: видеонаблюдение , выборы президента
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