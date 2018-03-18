Сайт "Карта нарушений на выборах" - конвейер фейков, убедились тюменцы

Тюменский студент придумал четыре несуществующих нарушения и направил их на сайт организации "Голос". Ранее общественники запустили сайт под названием "Карта нарушений на выборах", где принимают информацию от всех желающих.

Тюменец опробовал, как работает этот сервис и рассказал о своем опыте в соцсетях. Он придумал несколько фейковых фактов нарушений и отправил их на сайт.

Через 2-3 часа после модерации его липовые нарушения были опубликованы без всякой проверки. Вот некоторые из них:

"Руководство сети магазинов "Пчелка" в Тюмени отправляло своих работников на выборы". Несмотря на то, что магазины "Пчелка" не существуют уже несколько лет, этот фейк опубликован на сайте.

"В 87 школе детям раздавали письма для родителей с призывом прийти на голосование и отчитаться классному руководителю". В этом "факте" выдумано абсолютно все: такой школы в Тюмени нет, как не было писем для родителей.

"Деканы медакадемии заставляли преподавателей и сотрудников брать открепительные и голосовать в самом вузе. Явка должна быть 100%" - полностью выдуманный факт. Открепительные в этом году отменены.

В итоге "Карта нарушений на выборах" на деле оказалась не более чем конвейером фейков. Чтобы опубликовать "факт" не требуется никаких доказательств, подтверждающих документов или фото, пишет "Мегатюмень".