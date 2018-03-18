Представители коренных малочисленных народов Севера проголосовали в Тюмени

фото: Общественной организации "Кедр"

Члены общественной организации коренных малочисленных народов Севера "Кедр" приняли участие в выборах президента России в Тюмени. Голосование продлится до 20 часов 18 марта.

Как рассказал председатель общественной организации коренных малочисленных народов Севера "Кедр" Владимир Климов, сделать свой выбор в этот день – очень важно.

"Мы входим в общественную организацию – это наш долг. Это гражданская позиция. Мы понимаем, что каждый человек ответственен за судьбу России. Сегодня нужно найти время и сходить на свой участок", - считает Климов.

﻿ фото: Общественной организации "Кедр" 1 /

Напомним, что 18 марта жители Тюменской области выбирают президента Российской Федерации.

Екатерина Исаева