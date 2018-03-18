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Тюменская долгожительница проголосовала на выборах президента

10:26 18 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Исполнить свой гражданский долг, проголосовать на выборах очень важно для всех людей, живущих в России. Так считает тюменка, мать четверых детей, 97-летняя Августина Зарубина, которая проголосовала на дому.

Она работала учителем математики в сельской школе Армизонского района, а еще в избирательной участковой комиссии, когда была назначена директором школы.

По ее словам, хорошо, что приходят на дом к пожилым людям для того, чтобы они смогли проголосовать, ведь им нужна помощь.

Как отметил наблюдатель от Общественной палаты Российской Федерации Алексей Кучеров, на 10 часов подано 23 заявки для голосования на дому, в течение дня до 19 часов люди могут позвонить и оставить заявку, чтобы к ним выехали на дом. Это могут быть инвалиды, пожилые люди или те, у кого нет возможности попасть на избирательный участок. Заявку рассматривает избирательная комиссия и дает согласие.

"Мы приедем к каждому, кто хочет исполнить свой гражданский долг. В присутствии членов избирательной комиссии и наблюдателей человек заполняет соответствующее заявление и получает бюллетень для тайного голосования, опускает его в специальный ящик, который мы вскроем вечером, когда закончится голосование. Сегодня мы выбираем будущее своей страны, будущее России, поэтому каждый должен исполнить свой долг", - подчеркнул Алексей Кучеров.

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Теги: выборы президента , голосование на дому
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