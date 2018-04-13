Система "Меркурий" проследит путь от коровы до пакета молока

фото www.danone.ru

Новые требования к оформлению ветеринарно-сопроводительной документации продукции животного происхождения вступят в силу с 1 июля 2018 года. С этого времени весь этап перемещения продукта будет фиксироваться в федеральной государственной информационной системе "Меркурий".

Система будет внедрена на территории всей России. Так, фермер, отправляя поставку молокозаводу, обязан будет оформить электронную ВСД на партию. Предприятие при получении сделает отметку в "Меркурии", что эту партию он принял с ветеринарным свидетельством под определенным номером. Из данного сырья завод произведет молоко, сметану, масло, творог и отправит их в торговые точки, при этом на каждую позицию своей поставки он должен создать новые ВСД. Магазин, принимая товар, тоже обязан будет делать соответствующе отметки в "Меркурии". Таким образом, с помощью системы можно проследить, откуда на прилавке взялась конкретная пачка масла и какие фермы поставили для нее сырье.

По словам замгубернатора, директора департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова, такая система работы с ветеринарными сопроводительными документами поможет избежать фальсификата.

"К сожалению, опыт Российской Федерации говорит о том, что ряд заводов, не имея приемочных мощностей сырого молока, выпускают якобы молочную продукцию. На предприятие завозят сухое молоко, пальмовое масло - замешали, прилепили и поехало молоко, где на упаковке мелким шрифтом написано о содержании растительного жира. Суть "Меркурия" как раз в том, чтобы отслеживать продукцию, находящуюся в обороте розничной и оптовой торговли, знать, чьего она производства, где выпущена и кто отвечает за ее качество", - подчеркнул Владимир Чейметов.

Отметим, некоторые производители уже регистрируются в "Меркурии", осваивают его веб-интерфейс и вносят свои предложения и поправки. В Тюмени обсуждение новой системы состоялось в рамках заседания общественного совета при департаменте АПК Тюменской области. Представители предприятий-производителей молока, сельхозкооперативов обсудили плюсы и минусы нововведения и основные сложности, с которыми могут столкнуться владельцы личных подворий и производители. Свои предложения они планируют направить разработчикам.

Общественный совет при департаменте АПК ТО. Фото ИА "Тюменская линия".

По мнению председателя общественного совета при департаменте АПК Ольги Гончаренко, одна из проблем касается владельцев ЛПХ и малых форм хозяйствования. Сегодня в Тюменской области 19 тыс. сдатчиков молока не объединены в кооперативы. Самостоятельно оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на каждую партию молока они не смогут.

"Им нужно вступать в кооперативы, чтобы уполномоченное лицо за них это делало, так будет дешевле и понятнее для них. По данным ветеринаров, чтобы обеспечить эти 19 тысяч ежедневными сертификатами, нужно девять миллионов сопроводительных документов выписать за год. Это немыслимо, поэтому система "Меркурий" должна мотивировать наших крестьян, чтобы они объединялись в кооперативы", - пояснила Ольга Гончаренко в интервью корреспонденту ИА "Тюменская линия".

Еще одна проблема касается торговых сетей, которые также обязаны перейти на систему "Меркурий". Чтобы система работала, в ней должны быть зарегистрированы все переработчики молока. Для этого потребуются соответствующие оборудование и затраты. Как все это сделать технически, чтобы избежать непредвиденных ситуаций, тоже предстоит разобраться разработчикам.

Представители компаний Danone, "Тобольский Гормолзавод", "Тюменьмолоко" и Упоровского сельхозкооператива "Усадьба" вместе с членами общественного совета сформировали также ряд предложений, касающихся технических проблем работы "Меркурия". Кроме того, по их мнению, заводы понесут затраты на увеличение штата сотрудников, их обучение и закупку техники, что может сказаться на себестоимости и повлечет за собой рост цен.

Любовь Голышева