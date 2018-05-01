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Сити-менеджера Тюмени выберут депутаты гордумы нового созыва

Политика, 16:49 29 мая 2018

фото: администрация Тюмени

Нового главу администрации города Тюмени выберут депутаты городской думы нового созыва, которые будут избраны в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Глава администрации города замещает свою должность по конкурсу, – пояснил он. - После выборов депутатов городской думы нового созыва, будет сформирована конкурсная комиссия, проведены все конкурсные процедуры. Комиссия примет документы от всех кандидатов и представит на заседание городской думы. Депутаты рейтинговым голосованием определят, кому быть главой города и подпишут с ним контракт". 

Напомним, кресло главы администрации Тюмени стало вакантным  после указа президента РФ Владимира Путина о назначении Александра Моора врио губернатора Тюменской области. 

Борис Олейник

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# Александр Моор , гордума , Игорь Халин

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