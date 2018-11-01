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Андрей Пантелеев: медицинский туризм в регионе нужно развивать

Политика, 10:58 28 ноября 2018

Фото: ИА "Тюменская линия"

Развивать медицинский туризм в едином ключе и формате — задача осуществимая. Так прокомментировал послание губернатора Александра Моора депутатам Тюменской областной думы директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

"В Тюменской области есть три блока: медицинские услуги, реабилитация и санаторно-курортные зоны. Один потребитель может попробовать все три зоны. Сначала он может посетить горячие источники, потом у него формируется доверие к санаторно-курортному кластеру, и в итоге может возникнуть необходимость в высококачественном высокотехнологичном медицинском лечении. Губернатор поставил задачу упаковать это все в единый продукт", - пояснил он.

По словам Андрея Пантлеева, это будет конкурентный продукт, который немногие регионы в России готовы предоставить.

"Мы в числе тройки, максимум пятерки, где есть такой прекрасный симбиоз. Те вызовы, которые происходят в мире и в экономике, заставляют людей двигаться более эффективно и генерировать новые идеи. Губернатор сказал, что если есть что предложить для повышения эффективности направлений, которые стратегически развиваются в регионе, то двери открыты для всех. На мой взгляд, это один из главных посылов", - подытожил он.

Ирина Шемякина

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# Андрей Пантелеев , облдума , послание , туризм

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