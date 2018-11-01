Индекс промпроизводства в Тюменской области за октябрь достиг 109,9%

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На отметке 109,9% остановился индекс промышленного производства в Тюменской области за октябрь 2018 года. Сохраняется рост в добыче полезных ископаемых (111%) и в обрабатывающих производствах (109,7%).

По итогам октября положительную динамику демонстрирует аграрный комплекс и переработка. В производстве пищевых продуктов индекс достиг 105,7%, в производстве молочной продукции - 109,2%. Наибольший рост в этой сфере наблюдается в производстве продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов - 116,1%.

Наибольшие темпы роста в октябре текущего года отмечены в выпуске электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры - 212,7%, производстве прочих химических продуктов - 143,5%, компьютеров, электронных и оптических изделий - 136,9%, предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых - 132,5%, выпуске лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - 126,3%, в металлургическом производстве - 121,3%, выпуске кокса и нефтепродуктов - 115,8%, производстве резиновых и пластмассовых изделий — 110,5%.

Отметим, что с 2008 года Тюменская область ежегодно демонстрирует промышленный рост. С января по июль 2018 года индекс промышленного производства в регионе составил 109,1% к аналогичному периоду прошлого года.

"Тюменская область сохранит главный вектор экономической политики – привлечение в регион частных инвестиций. Будем проводить эту работу, развивая как сложившиеся, так и новые отрасли экономики. Считаю, что разноплановая и активно развивающаяся промышленность - главный залог нашего благополучия. Инвестиции работают на рост, на создание новых рабочих мест, на развитие инфраструктуры, на повышение качества жизни людей. Будем поддерживать не только крупных инвесторов, но и искать новые формы стимулирования экономической активности малых предпринимателей", - подчеркнул в своем первом послании областной думе губернатор Александр Моор.