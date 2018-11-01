Эдуард Омаров назвал точки роста для развития тюменской экономики

Эдуард Омаров | Фото: duma72.ru Эдуард Омаров | Фото: duma72.ru

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Малый и средний бизнес должен стать точкой роста для дальнейшего динамичного развития региональной экономики, заявил депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров, комментируя послание губернатора.

По его словам, акцент надо сделать именно на малый бизнес, в нем очень много потенциала. Здесь два основных момента. Это обязательная программа повышения производительности труда и обучение. "Ни для кого не секрет, что потенциал роста малых предприятий действительно большой. Основная задача – помочь им", - убежден законодатель.

По мнению Омарова, оказывать поддержку надо в двух направлениях. "Модернизация предприятий, обновление оборудования, лизинговая поддержка. Это первое. Второе – обучение предпринимателей. Необходимо перестраиваться, правильно позиционировать свою продукцию, товары и услуги. В этой связи нам предстоит большая работа", - считает он.

Депутат акцентировал внимание на инвестиционной привлекательности региона. "Сегодня Тюменская область привлекает в среднем в два раза больше инвестиций, чем другие субъекты РФ. Все это благодаря той детальной, системной политике, которая проводилась в регионе на протяжении многих лет", - подчеркнул Омаров.

По словам законотворца, упор сделан на работу с молодыми предпринимателями. "Все понимают, что потенциал роста у молодых бизнесменов очень велик. Это не просто потому, что они молодые люди. Современные реалии диктуют новые условия для развития. Меняется характер бизнеса, картина бизнеса, виды бизнеса. Здесь надо идти в ногу со временем, быстро подхватывать все современное и воплощать это в жизнь. Должен появиться совершенно другой предприниматель, иной формации, с новыми знаниями", - уверен парламентарий.

Народный избранник рассказал, что в этом направлении уже проделана большая работа. "Важно продолжать работу с начинающими бизнесменами. Для этого открыли кафедру предпринимательства. Стали проводить занятия в школах, для того чтобы помочь подрастающему поколению правильно сориентироваться, выбрать профессию. Еще одно немаловажное направление – технопарки. Они должны быть в каждом муниципальном образовании", - резюмировал Эдуард Омаров.