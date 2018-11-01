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Путмин рассказал о программе "Тюменский Север" в Уватском районе

Политика, 14:01 27 ноября 2018

www.uvatregion.ru

В Уватском районе готовы инициировать создание и реализовать программу "Тюменский Север", в рамках которой возможно объединить интересы района, области и основных предпринимателей – Роснефти, Транснефти, Газпрома, СИБУРа, РЖД, лесопромышленников, местного бизнеса – и, соответственно, повысить уровень жизни людей, благоустройства, коммунального хозяйства в селах и поселках.

Об этом сообщил глава администрации Уватского района Сергей Путмин, комментируя послание губернатора Александра Моора.

По его словам, послание губернатора 2018 года полностью соответствует интересам Уватского района.

"Мы так же, как и Тюменская область в целом, достигли немалых успехов в прошлые годы и так же нуждаемся в новой "массовой, фронтальной волне обновления, модернизации и развития". По вкладу в экономику области Уватский район – один из лидеров. В первую очередь, за счет добычи и транспортировки нефти, газа и нефтематериалов. Но, обладая огромными запасами ресурсов, мы можем сделать значительно больше: заняться переработкой торфа, леса, рыбы, развить сельское хозяйство, стать логистическим центром для поставок на север. В этом плане территория муниципального образования – идеальная площадка для создания технопарка, о котором говорил губернатор", – прокомментировал Сергей Путмин.

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# Александр Моор , облдума , послание , Сергей Путмин

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