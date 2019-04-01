Около восьмидесяти человек вышли на зарядку в сквере Казачьи луга
Около 80 человек приняли участие в утренней зарядке, организованной в рамках проекта "Спортивный заряд" в сквере Казачьи луга в Тюмени 23 апреля, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.
Энергичную зарядку провел профессиональный тренер Александр Сафин из клуба Taiga Crossfit.
Отметим, 23 апреля зарядки в рамках проекта "Спортивный заряд" прошли на шести площадках в областной столице. Так, тюменцы вновь встретились на Городской площади. Инструктор сети фитнес клубов "CityFitness и CityFox" Алина Рябухина давала несложные команды под ритмичную музыку и показывала пример выполнения упражнений.
Проходившие мимо горожане охотно включились в процесс. Наравне со всеми в первой шеренге выполнял упражнения и глава Тюмени Руслан Кухарук.
Следующую зарядку проведут 26 апреля в 8 часов 30 минут по адресам:
— ДЮСШ "Прибой", ул. Индустриальная, 49-а;
— ЖК "Звездный", ул. Беляева, 33, стр. 1;
— Городская площадь (у администрации Тюмени), ул. Первомайская, 20;
— сквер Казачьи Луга, ул. Камчатская, 138;
— ДЮЦ "Пламя", ул. 30 лет Победы, 140-а;
— "Тюмень-дзюдо", ул. Валерии Гнаровской, 1.
Проект "Спортивный заряд" создан для всех жителей и гостей города. Организаторы заинтересованы в том, чтобы в нем приняло участие как можно больше людей. На данный момент проектом охвачены шесть городских площадок, но их список будет расти. В мае в выходные дни зарядки начнутся в городских парках.