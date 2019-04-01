Около восьмидесяти человек вышли на зарядку в сквере Казачьи луга

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Около 80 человек приняли участие в утренней зарядке, организованной в рамках проекта "Спортивный заряд" в сквере Казачьи луга в Тюмени 23 апреля, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Энергичную зарядку провел профессиональный тренер Александр Сафин из клуба Taiga Crossfit.

Отметим, 23 апреля зарядки в рамках проекта "Спортивный заряд" прошли на шести площадках в областной столице. Так, тюменцы вновь встретились на Городской площади. Инструктор сети фитнес клубов "CityFitness и CityFox" Алина Рябухина давала несложные команды под ритмичную музыку и показывала пример выполнения упражнений.

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Проходившие мимо горожане охотно включились в процесс. Наравне со всеми в первой шеренге выполнял упражнения и глава Тюмени Руслан Кухарук.

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Следующую зарядку проведут 26 апреля в 8 часов 30 минут по адресам:

— ДЮСШ "Прибой", ул. Индустриальная, 49-а;

— ЖК "Звездный", ул. Беляева, 33, стр. 1;

— Городская площадь (у администрации Тюмени), ул. Первомайская, 20;

— сквер Казачьи Луга, ул. Камчатская, 138;

— ДЮЦ "Пламя", ул. 30 лет Победы, 140-а;

— "Тюмень-дзюдо", ул. Валерии Гнаровской, 1.

Проект "Спортивный заряд" создан для всех жителей и гостей города. Организаторы заинтересованы в том, чтобы в нем приняло участие как можно больше людей. На данный момент проектом охвачены шесть городских площадок, но их список будет расти. В мае в выходные дни зарядки начнутся в городских парках.