В Кировском поселке оборудуют конюшни для производства кумыса

| Фото: foodandhealth.ru | Фото: foodandhealth.ru

Кумыс по международным стандартам планируют производить в Исетском районе Тюменской области. Это обеспечит местных жителей новыми рабочими местами.

Проект производства кумыса предложили предприниматели ООО "Молочный комплекс "Клевер". Как рассказала глава Кировского сельского поселения Ирина Величко, в поселке проживает около 1 тыс. человек. Он благоустроен, комфортен для проживания, но рабочих мест не хватает. Многие жители работают за пределами поселка – в соседних населенных пунктах, в районном и областном центрах.

"Открытие предприятия – большой плюс для поселка. Мы с нетерпением ждем его. Пока производство находится на стадии разработки", – пояснила Ирина Величко.

Заместитель директора ООО "Молочный комплекс "Клевер"" Ирина Ермакова считает, что говорить о производстве рано. Инициаторы запланировал реализацию проекта на собственные средства, потому трудностей видят немало. Сегодня организаторы бизнеса выкупили в собственность старую базу у Боровской птицефабрики, в котором планируют переоборудовать помещение под конюшню для лошадей.

"Мы пока прибираемся в выкупленных помещениях. Это четыре больших арочника по тысячи квадратов каждый. Уборка продлится весь этот год", – рассказала Ирина Ермакова.

Начальник отдела по экономике и прогнозированию администрации Исетского муниципального района Людмила Ионашку дополнила, что в Исетском районе планируется реализация более 40 проектов разной специфики. Так, ООО "ТехноМодель" планирует открыть производство по переработке леса. В 2019 году компания должна завершить строительство цехов. Сегодня у "ТехноМодели" около 50 рабочих мест, но планируется, что на заводе появится еще примерно 100 вакансий, сказала Людмила Ионашку.

Ирина Ромашкина