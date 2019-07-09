Более одиннадцати километров дорог обновят в Тюмени

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

На десяти дорожных объектах общей протяженностью 11,457 км идут строительство и реконструкция в Тюмени, на семи из них ремонт завершат до конца года. Ход строительно-монтажных работ с представителями подрядных организаций обсудил глава города Руслан Кухарук, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Активная работа идет на всех объектах. Высокий процент исполнения на участке улиц Чернышевского – Полевая (от ул. С. Халтурина до ул. Пролетарской), улицах Осипенко и Дзержинского.

Поручение внимательно рассмотреть схемы перекрытия и обязательно информировать жителей о временной схеме организации дорожного движения дал Руслан Кухарук относительно ул. Одесской (от ул. Республики до ул. 50 лет Октября), где идет строительство пешеходного тротуара и монтаж сетей. Важно правильно сделать водоотведение в стесненных условиях старой улицы. Дорожникам необходимо учитывать все особенности прилегающих территорий, продумывать на время ремонта варианты выезда со дворов.

На улицах Минской и Киевской будет заменена разводящая теплосеть, параллельно идет подготовка щебеночного основания дороги. ЗАО "Водоканал 3" в начале июля приступил к работам по устройству ливневой канализации на межквартальных проездах в микрорайоне Тура. На данный момент ведется обустройство дождеприемных и смотровых колодцев

До конца года закончится строительство автомобильных дорог в микрорайонах Ямальский-2 и Восточный-2 (по ул. бульвар Бориса Щербины на участке от ул. Широтной до ул. Таллинской), пос. Березняковском и д. Казарово. Также завершится строительство автомобильной дороги к административному зданию по ул. Велижанский тракт, 7-й км, 2, и дорог в районе д. Плеханова; строительство улиц микрорайонов 3, 4, 5, 6 в жилом районе Тюменский, V этап (ул. Николая Федорова).

Напомним, объекты благоустройства и дорожного строительства глава города и губернатор области Александр Моор осмотрели в конце июня. В рамках работ по капитальному ремонту около 40 км городских улиц будут приведены в нормативное состояние с использованием метода фрезерования, на шести улицах работы уже завершены, на девяти - начаты. Тротуарная сеть увеличится более чем на 14 км, а велодорожек - на 8,5 км.

Большая часть запланированных в этом сезоне магистралей города будет обновлена к концу сентября.