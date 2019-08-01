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Более трех миллионов рублей перевела мошенникам жительница Ямала

Происшествия, 12:31 28 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более трех млн рублей лишилась жительница Ноябрьска, доверившаяся мошенникам. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

С заявлением горожанка обратилась в дежурную часть полиции. Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестные похитили ее деньги.

В марте заявительница заказала на сайте медицинский препарат для лечения суставов. 12 июля ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником государственной инспекции контрольно-ревизионной комиссии, и сказала, что ей якобы полагается компенсация за некачественный товар. Злоумышленница добавила, что для получения выплаты необходимо оплатить страховку.

Поверив звонившей, ноябрянка перечислила на указанный счет сначала 32 тыс. рублей, затем в течение месяца сделала еще несколько переводов. В общей сложности женщина перевела на неизвестные ей счета 3 млн 44 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Злоумышленников ищут.

Ранее информационное агентство "Тюменская линия" обнародовало материал о том, как защититься от интернет-мошенников.

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# мошенничество , полиция , уголовное дело

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