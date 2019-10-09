В Юргинском благоустроят центральный парк, за который проголосовали жители

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Благоустройством центрального парка в селе Юргинском займутся в 2020-2021 годах. Уже разрабатывается проектно-сметная документация.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами по итогам рабочей поездки в Юргинский район 9 октября.

По его словам, за приведение в порядок парка проголосовали местные жители, назвав его наиболее приоритетным с точки зрения благоустройства села.

"Центральный парк, когда-то давно благоустроенный, был местом отдыха для всех юргинцев, но в 1990-е годы оказался заброшенным. В муниципалитете по нему уже разрабатывают проектную документацию. Парк необходимо сделать красивым, современным, удобным и функциональным местом отдыха для всех жителей и гостей села. После разработки и с пониманием стоимости мы вернемся к этому разговору, приступим к реализации в 2020-2021 годах. Люди сами выбрали этот парк в народном голосовании, а мы всегда шли навстречу жителям, поэтому инициатива получит поддержку", - сообщил Александр Моор.

Он отметил, что объекты социальной сферы в райцентре находятся в хорошем состоянии, из муниципального бюджета в их ремонт вкладывают серьезные средства. Комментируя вопрос увеличения мощностей водозабора, губернатор подчеркнул его важность.

"В Юргинском, как и во многих муниципалитетах, за годы выросло потребление воды, и возникла необходимость проектировать и расширять водоочистные сооружения, чтобы обеспечивать качественной водой все больше жителей населенных пунктов, которые расположены рядом с районным центром и территориально почти соединились с ним. Все необходимые средства для проектирования заложим в бюджет 2020 года, и после утверждения проектно-сметной документации приступим к строительству", - заверил руководитель региона.

Помимо водозабора, Александр Моор во время рабочей поездки посетил школы, цех по переработке молока и комплекс по выращиванию и переработке индейки "Абсолют-Агро". Он оценил работу главы муниципалитета по поддержке бизнеса на четверку с плюсом.

"Важно, что инвесторы высоко оценивают уровень взаимодействия с местной властью. Уже обсуждаются и новые инвестпроекты, и это как раз те задачи, которые мы всегда ставили перед муниципалитетами. Здесь все крупные предприятия - в сфере агропромышленного комплекса, основного в экономике района. Работу местной власти оцениваю на четверку с плюсом, результаты налицо", - рассказал губернатор.

Глава Юргинского района Виктор Васильев сообщил, что помимо уже действующих инвестиционных проектов, в разработке есть еще несколько крупных. В их числе - комплекс по производству мяса бройлеров, проект компании "Согласие" по разведению крупного рогатого скота поголовьем в 4 тыс. голов и строительство свинокомплекса "Арсиб Холдинг", которое запланировано на 2020 год. Помимо АПК, в муниципалитете развивают охотничий и рекреационный туризм, намечены проекты в лесной отрасли. Поддержка бизнеса не ограничена крупными представителями рынка - в районе идут навстречу и малому бизнесу.

Дарья Казакова