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Четыре резидента бизнес-инкубатора участвуют в конкурсе "Тюменская марка"

Экономика, 18:21 10 октября 2019

marka72.info | Фото: marka72.info

Четыре резидента бизнес-инкубатора борются за звание лучших компаний малого и среднего бизнеса в рамках конкурса "Тюменская марка", сообщает Тюменский технопарк.

Их проекты представлены в трех из семи номинациях конкурса.

В номинации "Бизнес для бизнеса" представлена ГК "ИнфоГрадЪ" с проектом "WAPEX". "Wapex" – это мобильное приложение заказа услуг и поиска мастеров, которое является агрегатором исполнителей и заказчиков в регионе. Как рассказал руководитель компании Алексей Комов, сервис для заказа услуг и поиска мастеров WAPEX создан для удобства жителей и гостей Тюмени. С помощью приложения можно вызвать мастера на час, заказать няню для ребенка, доставку еды, записаться на услугу. "Мы уверены, что благодаря "Тюменской марке" о нас узнает большее количество людей и мы будем полезными им всем", - выразил мнение он.

В номинации "Промышленное производство" представлен Тюменский завод гофротруб с проектом "Переработка пластмасс, производство гофрированных труб и дренажных колодцев".

В номинации "Удачный старт" представлены два проекта: победитель "Расширяем горизонты. profilUM" экомороженое "Пашуня" и школа финансовой грамотности "Finliberty" (ИП Самойлова С. В.).

Поддержать конкурсантов может каждый житель региона, приняв участие в интернет-голосовании до 27 октября.

Напомним, победителей конкурса в этом году впервые ждут денежные призы - субсидии от 80 до 150 тыс. рублей в зависимости от присужденного места.

26 и 27 октября в спорткомплексе "Центральный" состоится выставка "Тюменская марка". На ней кроме продажи качественной продукции тюменских товаропроизводителей, пройдет розыгрышей призов среди посетителей и яркое шоу.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 14 ноября в ДК "Нефтяник".

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# малый и средний бизнес , предпринимательство , Тюменская марка

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