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Игроки "Рубина" начали возвращаться в строй после травм

Спорт, 10:18 03 декабря 2019

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Игроки выступающего в чемпионате Высшей хоккейной лиги тюменского "Рубина", отдохнув после победы в Ханты-Мансийске над "Югрой" (3:2 по буллитам), приступили к тренировкам, сообщает пресс-служба клуба.

В общую группу вернулся защитник Евгений Петриков, который травмировался 18 ноября в гостевом матче тюменцев с ангарским "Ермаком". Занимается на льду, но пока по индивидуальной программе, форвард Вадим Кравченко. А вот защитник Георгий Бердюков, также получивший травму нижней части тела в Ангарске, вернется в строй не раньше января. Для восстановления игроку придется в течение месяца соблюдать режим полного покоя.

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# ВХЛ , ХК "Рубин"

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