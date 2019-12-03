Игроки "Рубина" начали возвращаться в строй после травм

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Игроки выступающего в чемпионате Высшей хоккейной лиги тюменского "Рубина", отдохнув после победы в Ханты-Мансийске над "Югрой" (3:2 по буллитам), приступили к тренировкам, сообщает пресс-служба клуба.

В общую группу вернулся защитник Евгений Петриков, который травмировался 18 ноября в гостевом матче тюменцев с ангарским "Ермаком". Занимается на льду, но пока по индивидуальной программе, форвард Вадим Кравченко. А вот защитник Георгий Бердюков, также получивший травму нижней части тела в Ангарске, вернется в строй не раньше января. Для восстановления игроку придется в течение месяца соблюдать режим полного покоя.