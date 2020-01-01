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Подозреваемая в убийстве ребенка отказалась от показаний в суде Заводоуковска

Происшествия, 13:15 21 января 2020

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Рассмотрение уголовного дела в отношении Виктории Айметдиновой, подозреваемой в убийстве пятимесячного мальчика, началось в Заводоуковском районном суде 20 января. Обвиняемая от дачи показаний отказалась, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, по версии следствия, 24 сентября 2019 года девушка решила похитить ребенка, за которым присматривала. Она одела малыша и ушла с ним в лес, расположенный рядом с домом.

"Через непродолжительное время женщина, находясь в лесном массиве, причинила ребенку телесные повреждения, от которых он умер на месте происшествия", — сообщили следователи.

Тело ребенка на следующий день обнаружили в лесном массиве волонтеры, сотрудники полиции и следователи. Рядом с телом нашли девушку. Ее задержали и заключили под стражу.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что подозреваемая страдает "параноидной шизофренией, отсутствие ремиссии. Синдром зависимости от алкоголя начальной стадии". Девушка признана невменяемой, представляющей опасность для себя и окружающих и нуждающейся в принудительном лечении.

В ходе закрытого судебного заседания 20 января была допрошена потерпевшая и большая часть свидетелей. Сама обвиняемая отказалась от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

Слушание дела отложено на 27 января, оно начнется в 10 часов. Будут допрошены оставшиеся свидетели и оглашены материалы дела.

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# Заводоуковск , суд , убийство

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