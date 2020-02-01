Шестнадцать атлетов сразятся в баттле в ТРЦ "Тюмень Сити Молл"

| Фото: "Street Workout | Воркаут | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Street Workout | Воркаут | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

16 человек заявились на воркаут-баттлы, которые развернутся в рамках Кубка ТРЦ "Тюмень Сити Молл" 22 февраля.

В воркаут-баттлах покажут себя атлеты из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Ишима, Тобольска, Нижнего Тагила, Кургана. Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель команды стрит-воркаут Тюменской области Сергей Мехнин, заявок на эту дисциплину было гораздо больше, поэтому судьи из Тюмени, Нижнего Тагила и Челябинска организовали отбор. Уровень подготовки спортсменов оценивался по видеороликам, которые они прислали организаторам чемпионата.

На силовое троеборье заявились около 20 участников. Как отмечает Сергей Мехнин, посетителей торгово-развлекательного центра ждут зрелищные соревнования, чемпионат обещает быть насыщенным. По его словам, состязания будут самыми мощными в 2020 году, они приподнимут планку в развитии воркаут-движения в Тюмени.

"Ребята из разных городов приезжают и прилетают в Тюмень сегодня. Мы встретим их и разместим в квартирах и гостиницах. Сегодня нас ждет тяжелая ночь: предстоит завести и собрать оборудование, обустроить соревновательное место", — поделился Сергей Мехнин.

Соревнования будут проходить в торгово-развлекательном центре "Тюмень Сити Молл" с 12 до 16 часов. С 11 до 12 часов продлится регистрация участников. Все время, пока идет чемпионат, свою силу и выносливость могут продемонстрировать зрители. "До 16 часов может подойти любой желающий. Молодые люди будут подтягиваться, а девушкам предстоит отжиматься. Вес и возраст не важны. Необходимо подтянуться и зафиксировать свой результат, имя, фамилию и номер телефона. Приз победителю вручим на общем награждении", — добавил Сергей Мехнин.

Инна Пахомова