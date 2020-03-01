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В Увате чествовали пловцов - победителей и призеров первенства Тюменской области

Спорт, 12:57 16 марта 2020

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Команду Уватского района по плаванию с успешным выступлением на областных соревнованиях поздравил глава района Сергей Путмин и поблагодарил тренера-преподавателя Зою Канееву за отличную подготовку спортсменов, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Семь пловцов принимали участие в первенстве Тюменской области и XXIII Спартакиаде учащихся, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования прошли в Тюмени с 5 по 7 марта. В копилке команды – 16 медалей.

В беседе за круглым столом тренер и ее воспитанники поделились впечатлениями о стартах и рассказали о планах. К поздравлению спортсменов присоединились директор Центра физкультурно-оздоровительной работы Сергей Головян и директор Детско-юношеской спортивной школы Василий Софронов.

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Добавим, Владимиру Шеремету присвоено звание мастера спорта РФ. В этом статусе в составе сборной Тюменской области он выступит на чемпионате России по плаванию в Казани 3 апреля.

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# Зоя Канеева , пловцы , Уватский район

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